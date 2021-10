In vier Jahren ist die Rücklage komplett aufgezehrt

ufgeschoben ist nicht aufgehoben. Den neun Kommunen im Kreis Herford bleibt eine kräftige, coronabedingte Anhebung der Kreisumlage im Jahr 2023 erspart. Doch schon zwei Jahre später wird die Ausgleichsrücklage des Kreises so leer sein, dass alle fortan folgenden Kosten doch wieder über die Umlage zu bezahlen sind.

Der am Freitag von Landrat Jürgen Müller und Kämmerer Markus Altenhöner im Kreistag eingebrachte Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 ist ein risikofinanziertes Schonprogramm zu Gunsten der neun Kommunen. In beiden Jahren rechnet Altenhöner mit Verlusten, wird einmal 1,7, dann neun Millionen Euro mehr ausgeben als er über Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage einnehmen wird. Beide Defizite will er mit Hilfe der Ausgleichsrücklage finanzieren, die zum Anfang des Jahres noch 14,8 Millionen Euro enthält, bis Ende 2025 jedoch auf null heruntergefahren wird.