In Vlothos Bücherei gilt 2G

In der Stadtbücherei Vlotho gilt ab sofort 2G: Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Nach telefonischer Terminabsprache ist außerdem eine kontaktlose Ausleihe und Rückgabe möglich. Und wer es ganz bequem haben möchte, hat online von zuhause aus Zugriff auf eine Vielzahl E-Books, Hörbücher, Zeitschriften und Videos.

Iris Welski-Menzel (links) und Elke Franz nehmen regelmäßig aktuelle Spiegel-Bestseller in den Bestand der Stadtbücherei auf.

In den Regalen der Stadtbücherei befinden sich aktuell 14.000 Medien. Woche für Woche kommen neue hinzu und alte werden aussortiert. Welche Bücher sind gerade verfügbar? Welche sind auf Wochen hinaus ausgeliehen oder vorbestellt? Antworten gibt der digitale Katalog über www.biblio.vloho.de, der in diesem Jahr an den Start gegangen ist.