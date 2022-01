In zehn Tagen 102 Kinder operiert

Bünder Arzt Dr. Emma (82) und Team leisten medizinische Hilfe in Somali-Land

Bünde

In 10 Tagen 306 Kinder untersucht und 102 operiert – hinter diesen nüchternen Zahlen verbirgt sich der jüngste Einsatz des medizinischen Kinderhilfswerkes Hammer Forum in einer der globalen Krisenregionen. Gut zwei Wochen war ein achtköpfiges Team unter Leitung des Bünder Chirurgen Dr. Theophylaktos Emmanouilidis (Dr. Emma) nun in Somali-Land.

Von Hilko Raske