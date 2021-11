In zwei Jahren dutzende Projekte finanziert

Bürgerstiftung in Warburg wählt Stiftungsrat

Der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Warburg ist im Amt bestätigt worden (von links): Reinhard Brenke, Dr. Dieter Figge, Günter Peine, Joachim Thater, Karin Hartwig, Martina Karsten und Olaf Krane. Dem Stiftungsrat gehört zudem Ingo Riebeling an.

Wie aus einer Pressemeldung hervorgeht, sind 2019 für dutzende Projekte 25.834 Euro und 2020 erneut 18.877 Euro ausgeschüttet worden.

In den beiden Rechnungsjahren habe der Schwerpunkt – wie bereits in den vergangenen Jahren – wieder auf der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Kitas, Schulen und Vereinen gelegen. Seit Gründung der Bürgerstiftung konnten insgesamt 294 Projekte mit einem Volumen von 256.000 Euro gefördert werden.

Turnusmäßig wählte die Stifterversammlung auch den Stiftungsrat für die kommenden drei Jahre. Der bisherige Stiftungsrat unter Vorsitz von Joachim Thater wurde einstimmig im Amt bestätigt. Der Geschäftsführer der Bonenburger Firma Lücking stellte fest, dass sich die Bürgerstiftung Warburg auf einem soliden finanziellen Fundament befinde und stolz auf die geleistete Förderung an die Bürger der Stadt seien könne. Mit einem großen Dank an den Vorstand für die ehrenamtliche Arbeit beschloss Joachim Thater die Stifterversammlung.