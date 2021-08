Industrie holt kräftig auf

Verarbeitendes Gewerbe verbucht landesweit Umsatzsprung – in OWL über Vorkrisenniveau

Bielefeld

Die Großindustrie in OWL hat im ersten Halbjahr die Umsatzeinbußen des von Corona geprägten Vorjahres wieder wettgemacht. Auch in ganz NRW gibt es eine deutliche Erholung. Zahlen des Statistischen Landesamtes für Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten zeigen in vielen Branchen kräftige Umsatzsprünge – es gibt aber auch Verlierer.

Von Oliver Horst