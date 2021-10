Infektionswelle geht bei Kindern um

Kreis Höxter

Kinder erkranken aktuell vermehrt an einer Atemwegsinfektion. Das sogenannte RS-Virus hat einige Kinderstationen und Kinderkliniken in NRW bereits an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Die Kinderstation des St. Ansgar Krankenhauses in Höxter verzeichnet ebenfalls steigende Zahlen. Sieben kleine Patienten sind hier am Donnerstag aufgrund der tückischen Erkrankung behandelt worden.

Von Jürgen Drüke