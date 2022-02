Infiziertes Bethel-Opfer zeigt Bielefelder Staatsanwaltschaft an

Die 2020 getroffene Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bielefeld, die im Ev. Klinikum Bethel betäubten und vergewaltigten Patientinnen nicht darüber zu informieren, was ihnen passiert ist, hat möglicherweise juristische Konsequenzen.

Betäubte und vergewaltigte Frau leidet an Geschlechtskrankheiten

Eine vergewaltigte Frau fand das Betäubungsmittel in ihrem Bett und informierte eine Schwester. Den Verbleib der Flasche kann das Krankenhaus nicht erklären.

Vor wenigen Tagen wurden bei einem bis dahin ahnungslosen Opfer (26) jene drei Geschlechtskrankheiten festgestellt, die der Täter hatte und die unter anderem zur Unfruchtbarkeit führen können. Daraufhin hat Rechtsanwältin Stefanie Höke am Donnerstag bei der Staatsanwaltschaft Duisburg Anzeige gegen Verantwortliche der Staatsanwaltschaft Bielefeld erstattet. Höke: „Die Gynäkologin hat meiner Mandantin in der vergangenen Woche erklärt, dass es schwerwiegende Folgen haben kann, diese Infektionen so lange Zeit nicht zu behandeln. Es sei unklar, ob sie schwanger werden könne.“

Erst nachdem das NRW-Justizministerium den bereits eingestellten Fall Bethel zu weiteren Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Duisburg übertragen hatte, werden seit Anfang des Jahres aller Opfer des Serienvergewaltigers informiert.

Rechtsanwältin Stefanie Höke Foto: Althoff

Die Mandantin der Anwältin lag im Mai 2019 in der Neurologie und wurde dort von dem Arzt Philipp G. (32) betäubt und vergewaltigt – das ist durch ein Video dokumentiert, das der Täter gemacht und mit dem Namen des Opfers beschriftet hatte. Nach der Festnahme des Arztes kannte die Kripo den Namen der Frau, informierte sie aber nicht. „Aus Opferschutzgründen“, wie es 2020 von der Staatsanwaltschaft hieß.

Nachdem sich der Täter Philipp G. im September 2020 in der U-Haft das Leben genommen hatte, wurde bei der Obduktion auch nach ansteckenden Sexualkrankheiten gesucht. Dabei sollen mycoplasma homides, mycoplasma genitalium und ureaplasma nachgewiesen worden sein – zum Teil hochansteckende Erreger, die Unterleibserkrankungen, Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten verursachen können.

Rechtsanwältin Höke: „Meine Mandantin, die damals keinen Partner hatte, hatte seit ihrer Entlassung immer wieder Unterleibsbeschwerden. Sie ging zu ihrer Ärztin, aber diese Erreger gehören nicht zum üblichen Screening. Nachdem die Frau jetzt von der Polizei erfuhr, dass sie vor fast drei Jahren vergewaltigt worden war, hat sie sich auf meinen Rat hin auf genau diese Erreger untersuchen lassen.“

Das Ergebnis sei für die 26-Jährige niederschmetternd gewesen. „Es hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie ist in einer Beziehung. Die beiden haben seit längerem einen Kinderwunsch, aber es tat sich nichts. Jetzt muss die Frau erstmal eine Antibiotika-Therapie machen, und alles weitere steht in den Sternen. Wenn wir telefonieren, kommt die Frau aus dem Weinen nicht mehr heraus.“

Die Anwältin sagt, sie habe von Anfang an in mehreren Schreiben an die Staatsanwaltschaft gefordert, alle Opfer zu informieren – auch im Hinblick auf die Krankheiten des Täters. Höke wirft Verantwortlichern der Staatsanwaltschaft fahrlässige Körperverletzung vor – auch wenn noch nicht zweifelsfrei bewiesen ist, dass die Infektionen von dem Täter stammen.

Auch in einem weiteren Fall, den der Rechtsanwalt Daniel Farrokh vertritt, hat ein Opfer eine Geschlechtskrankheit. „Aber die Rechtsmediziner haben den Arzt damals nicht auch auf den Erregertyp meiner Mandantin untersucht, so dass eine Beweisführung kaum möglich ist.“

Eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Bielefeld ist angefragt.