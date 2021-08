Inhaber will für Ordnung sorgen

Am Montag, 9. August, will Rafid Shaya seinen neuen Kiosk in der Westernstraße eröffnen. Er heißt – ebenso wie das Geschäft an der Alten Synagoge „Dom-Blick“. Citymanager Heiko Appelbaum hatte kritisiert, dass hier auch Alkohol verkauft werden soll.

Foto: Oliver Schwabe