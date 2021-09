Inhaltlich weiter mit einbringen

Auch Förderverein kritisiert die Dimension der geplanten neuen Gedenkstätte Stalag 326 in Stukenbrock-Senne

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Förderverein der Gedenkstätte Stalag 326 befindet sich um Umbruch, will sich aber auch in Zukunft inhaltlich in die Gedenkstättenarbeit einbringen. „Wir sehen uns nicht nur als Geldbringer für die Stiftung, die zum Januar 2023 Träger der Gedenkstätte wird. Deshalb haben wir das Positionspapier formuliert.“

Von Monika Schönfeld