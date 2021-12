Initiative an der AfD gescheitert

Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und FWG im Kreistag werfen der AfD in einer gemeinsamen Erklärung vor, sich nicht an einem gemeinsamen Vorgehen in Sachen Corona-Kontaktbeschränkungen beteiligen zu wollen. Das sei verantwortungslos, heißt es in dem Schreiben.

In Zeiten der Corona-Pandemie wollten viele Angehörige des Kreistags gerne in kleinerer Runde tagen. Daraus wird nun aber nichts.

Worum geht es? „Neben dem Impfen ist Kontaktvermeidung das Gebot der Stunde, um der vierten Welle der Corona-Pandemie aktiv entgegenzuwirken“, so die sechs Fraktionen. Deshalb habe man Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, den Mitarbeitern der Verwaltung und den ehrenamtlichen Politikern auf Kreisebene wahrnehmen wollen.

In diesem Sinne sollte in einer Sitzung des Ältestenrates Anfang der Woche eine Verständigung darauf erfolgen, die Dezember-Sitzung des Kreistages in deutlich kleinerer Runde durchzuführen. „Gerne hätten die Fraktionen und Gruppen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit 39 Mitgliedern statt in voller ‚Sollstärke‘ zu tagen“, so die Erklärung. „Dies wäre jedoch nur machbar gewesen, wenn alle im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen zugestimmt hätten.“

Dies sei aber an der AfD gescheitert: Mit den Worten: „Wir sind aus Prinzip dagegen“ habe sie die gemeinsame Initiative zunichte gemacht. Bei den anderen Fraktionen zeigt man sich entsetzt: „Während in gemeinsamer Absprache in den vergangenen und zukünftigen Wochen fast alle Ausschusssitzungen abgesagt wurden oder werden, um ein potenzielles Ansteckungsrisiko mit Corona zu verringern, wird der Kreistag nun also mit 65 Mitgliedern und zahlreichen Verwaltungsmitarbeitern tagen müssen.“

Das Fazit von CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und FWG: „Die Weigerung der AfD, in der momentanen Pandemie mit einem deutlich verkleinerten, aber weiterhin demokratisch legitimierten Kreistag zu tagen, ist in hohem Maße verantwortungslos und verkennt vollkommen die aktuelle Belastungssituation durch Corona im Mühlenkreis. Wir wollten mit unserem Verhalten zum Schutz der Menschen beitragen und mit gutem Beispiel bei Kontaktbeschränkungen vorangehen. Dies ist jetzt durch die Ignoranz der AfD zunichte gemacht worden.“