Initiative erhält Landes-Heimat-Preis

Für sein beispielhaftes Engagement erhielt der Verein aus den Händen von Heimat-Staatssekretär Dr. Jan Heinisch einen Sonderpreis in der Kategorie „Heimaten in herausfordernder Zeit“, der mit 2000 Euro dotiert ist.

Grundlage für die Nominierung zum Landes-Heimat-Preis 2022 sind die lokalen Heimat-Preise, welche im vergangenen Jahr in den Kreisen, Städten und Gemeinden in NRW vergeben und mit der Heimatförderung des Landes unterstützt wurden. Aus den 238 Sieger-Projekten hat eine Fach-Jury des Landes die Preisträgerinnen und Preisträger des Landes-Heimat-Preises 2022 ausgewählt.

„ »In Borchen werden Heimat und Gemeinschaft beherzt gestaltet.« “ Staatssekretär Dr. Jan Heinisch

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Initiative aus Borchen den ersten Preis bei der Heimatpreis-Verleihung der Gemeinde Borchen erhalten. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, hilfsbedürftige Borchener durch die Verteilung von Lebensmitteln und die Bereitstellung von zweckgebundenen Zuschüssen und Sachzuwendungen zu unterstützen. Die Jury unter Vorsitz von Staatssekretär Heinisch begründete die Auszeichnung wie folgt: „In Borchen werden Heimat und Gemeinschaft beherzt gestaltet, mit Respekt, Würde und großem Vertrauen. Die Borchenerinnen und Borchener stehen mit dem Warenkorb und Sozialfonds in herausragender Weise zusammen und füreinander ein. Ohne derartiges soziales Engagement und freiwillige Hilfe wäre Heimat nicht das, was sie ist.“

Gutscheinaktionen für die örtlichen Lebensmittelgeschäfte

Während der Corona-Pandemie war die Einrichtung gezwungen, dreieinhalb Monate zu schließen. Die Mitglieder bemühten sich in dieser Zeit verstärkt um Spenden, mit denen Gutscheinaktionen für die örtlichen Lebensmittelgeschäfte finanziert wurden. Zudem lieferte der Verein Lebensmittel an Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befanden und nicht auf die Hilfe von Angehörigen zugreifen konnten. „Dieses Engagement und diese starke, herausragende Haltung beweist die Initiative schon seit vielen Jahren vorbildlich. Solidarität und soziales Engagement, die auch in Pandemiezeiten nicht abbrachen und gebraucht wurden, als zahlreiche neue Problemlagen hinzukamen. Der Sonderpreis des Landes findet in Borchen aus guten Gründen seinen Platz“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Zur Preisverleihung in Düsseldorf war neben einer Abordnung des Vereins rund um den Vorsitzenden Heinrich Schwarzenberg ebenfalls Hans-Bernd Janzen als erster Stellvertretender Landrat und Borchens Bürgermeister Uwe Gockel angereist.

Glückwünsche von Landrat und Bürgermeister

„Ich gratuliere der Initiative recht herzlich zu diesem herausragenden Erfolg und danke ausdrücklich für dieses beispielhafte Engagement, das zurecht ausgezeichnet wurde“, erklärte Hans-Bernd Janzen.

Borchens Bürgermeister Uwe Gockel fügte hinzu: „Der Verein engagiert sich seit Jahren beispielhaft für unsere Gemeinschaft vor Ort. Ich bin stolz und glücklich, dass diese Arbeit nun die verdiente Anerkennung auf Landesebene erhalten hat.“