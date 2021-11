Initiative fordert langfristig Senne-Umnutzung

Schlangen 4.0 will am Samstag bei Spaziergang über mögliche Zukunft des Truppenübungsplatzes informieren

Diesen Plan und weitere Informationen will die Initiative Schlangen 4.0 auch während eines #OPENSENNE-Spaziergangs an diesem Samstag, 13. November, vorstellen. Treffpunkt für die etwa zweistündige Wanderung am Sennerand ist um 14 Uhr am Parkplatz des Kreis­altenheims in Oesterholz-Haustenbeck.