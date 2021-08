Initiative wächst weiter

Höxter

Die Initiative Grün statt Grau 23 will ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit ausbauen. Unter anderem soll ein Instagram-Account an den Start gehen, damit Bürger auf niederschwelligem Weg Kontakt aufnehmen können. Die Interessengemeinschaft mit nach eigenen Angaben mittlerweile gut 50 Sympathisanten will die Umsetzung der Landesgartenschaupläne in Höxter kritisch begleiten.

Von Marius Thöne