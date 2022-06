Inklusionsbetrieb unterstützt Gartenschau

Wertvolle Unterstützung: Adrian Mikus (links) und Andreas Kuhn vom inklusiven Garten- und Landschaftsbau-Betrieb St. Lioba in Paderborn sind seit 2021 regelmäßig in der Gartenschau Bad Lippspringe im Einsatz und kümmern sich um die Grünpflege.

Bei St. Lioba aus Paderborn bekommen Menschen mit und ohne Handicap die Möglichkeit, sich in den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt zu integrieren – auch ohne Berufserfahrung oder -abschluss. Jeder, der sich während einer kurzen Probearbeitsphase bewährt, kann Teil des Garten- und Landschaftsbau-Teams werden und bei entsprechender Eignung auch eine Ausbildung machen.

Im vergangenen Jahr waren die Garten- und Landschaftsbauer von St. Lioba zum ersten Mal in der Gartenschau Bad Lippspringe im Einsatz. Da das Unternehmen mit seinem integrativen Konzept und mit guter Arbeit überzeugen konnte, hat Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann das Team für 2022 erneut verpflichtet.

„Vor allem in den Sommermonaten, wenn es in der Gartenschau überall wächst und sprießt, kommen unsere hauseigenen Gärtner bisweilen an ihre Grenzen. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass wir mit St. Lioba einen zuverlässigen Partner für die Grünpflege an unserer Seite haben“, bilanziert Rühmann.

Nähere Informationen zum Inklusionsbetrieb St. Lioba gibt es online unter www.invia-stlioba.de.