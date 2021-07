„Innenstadt-Raum ist teurer Raum“

Bielefeld

So stark waren die Grünen noch nie in Bielefeld. Seit der Kommunalwahl 2020 liegen sie fast gleichauf mit CDU und SPD. Im rot-grün-roten Rathausbündnis soll deshalb möglichst viel grüne Politik durchgesetzt werden. Vor allem bei der Verkehrswende sorgt das aktuell für Konflikte. Aber die Fraktionsvorsitzende Christina Osei (55) und ihr Vorsitzenden-Kollege Jens Julkowski-Keppler (66) zeigen sich in dieser Frage selbstbewusst und entschlossen.

Von Michael Schläger