„Innenstadtring für Aktionstag sperren“

Die „Bürgerinitiative Stiftberg – Verkehrswende jetzt!“ schlägt vor, als Ersatz für den abgesagten autofreien Sonntag auf der B61 zwischen Herford und Bielefeld am 19. September den Innenstadtring (Berliner Straße, Auf der Freiheit) zu sperren.

Der Innenstadtring, hier die Berliner Straße, müsse dringend der Verkehrswende angepasst und fahrradfreundlich gestaltet werden, so die Bürgerinitiative.

Mit einem offenen Brief hat sich die Initiative, nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen, an Bürgermeister Tim Kähler gewandt. Diese zentrale Verkehrsachse biete sich an, weil sie „dringend der Verkehrswende angepasst und fahrradfreundlich gestaltet werden muss“.