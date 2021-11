Ins Mutterhaus ziehen Kinder ein

Schwester M. Angela Benoit strahlt. „Die beiden hat uns der Himmel geschickt“, sagt die Provinzoberin der Salzkottener Franziskanerinnen zu Marlen Karthaus (32) und Elke Michaelis (48) gewandt. Mehr als zwei Jahre hatten die Franziskanerinnen nach einer Möglichkeit gesucht, wie sie eine der ureigensten Aufgaben ihrer Kongregation – die Betreuung von Kindern – wieder in das Ordensleben einbinden können.

„Wir hatten schon aufgegeben, doch dann haben die beiden an die Tür geklopft und uns ein fertiges Konzept vorgestellt“, ist Schwester Benoit begeistert. Die Erzieherinnen Marlen Karthaus und Elke Michaelis haben den Verein „Vereinen“ gegründet und wollen im Mutterhaus eine intergenerative Kita aufbauen. Jung und Alt sollen hier unter einem Dach ganz unkompliziert zueinander finden – so, wie es früher in den Familien war.