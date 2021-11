Inschriften bieten Blick in Geschichte

Norbert Bräkling und Dr. Heike Sternberg-­el Hotabi vom Stadtarchiv Steinheim begrüßten die Forscherinnen im Namen der Stadt.

Die Judaistin Anna Martin und die Neuzeithistorikerin Dr. Cordula Lisser nahmen die 139 heute noch vorhandenen jüdischen Grabsteine in Steinheim fotografisch auf und schrieben die hebräischen Inschriften ab. Das Projekt ist im Rahmen der EU Initiative „Entwicklung im ländlichen Raum“ angesiedelt und hat die religions-­ und kulturhistorische Erforschung von aktuell 27 kleineren jüdischen Friedhöfen im Kreis Höxter zum Ziel. Die vor Ort aufgenommenen Inschriften werden danach in eine Datenbank eingepflegt, welche für die Öffentlichkeit auf der Homepage des Instituts aufgerufen werden kann. Kooperationspartner des Projekts ist die LWL Kulturstiftung Münster.

Die Judaistin Anna Martin (links) und die Neuzeithistorikerin Dr. Cordula Lisser untersuchen die 139 heute noch vorhandenen jüdischen Grabsteine in Steinheim. Foto: Stadt Steinheim

Die wissenschaftliche Erforschung beschränkt sich aber nicht nur auf die dokumentarische Aufnahme der Grabsteine, sondern möchte vielmehr auch die Biografien der hier bestatteten Familien näher beleuchten: Wie waren etwa die jüdischen Mitbürger in das lokale gesellschaftliche Leben eingebunden, wie waren sie untereinander vernetzt und wie gestaltete sich die Heiratspolitik sind nur einige der Fragen.

Experte Johannes Waldhoff

Zur Beantwortung dieser Fragen arbeiten beide Wissenschaftlerinnen eng mit lokalen Heimatforschern zusammen. So bot sich ihnen auch die Möglichkeit, in einer Sitzung den wohl besten Kenner der jüdischen Geschichte Steinheims als Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen: Johannes Waldhoff. Er konnte durch seine akribischen Arbeiten zur Geschichte der Juden in Steinheim Anna Martin hilfreiche Materialien zur Auswertung der Grabsteininschriften weitergeben.

Die Verbindung des Namengebers des Essener Instituts mit der Stadt Steinheim ist nicht zufällig. Salomon Ludwig Steinheim (geboren am 1789) war ein Mediziner und jüdischer Religionsphilosoph, der ab 1813 auch in Steinheim als Arzt praktizierte. Nach der Rückkehr in seinen nahe gelegenen Geburtsort Bruchhausen wurde er zur Unterscheidung anderer Familienmitglieder gleichen Namens als „der Steinheimer“ bezeichnet. So entstand der Name „Salomon Ludwig Steinheim“. Eine besondere Ehrung wurde ihm an einem weiteren Wirkungsort zuteil: Nach ihm wurde der „Steinheimplatz“ im Hamburger Stadtteil Altona benannt.