Insektentankstelle entsteht vor Bünder Möbelhaus

Mit Muskelschmalz und viel Herzblut haben Mitglieder des NABU am Donnerstagmittag ein naturnahes Blumenbeet bepflanzt und eingesät – und zwar mitten in der Bünder Innenstadt. „Das soll eine Tankstelle für Insekten werden“, sagt der Herforder NABU-Kreischef Friedhelm Diebrok.

NABU legt naturnahes Beet in der Innenstadt an – Projekt soll Vorbildcharakter haben

Hubert Wiebeler (von links), Willi Niemeier, Karl-Friedrich Kalb, Siegfried Thüte und Peter Büdecker legen das Beet an.

In der Hangbaumstraße, direkt am Bünder Möbelhaus Lange, befindet sich die rund 30 Quadratmeter große Beetfläche. Noch sieht das Areal etwas karg aus, aber das soll sich bald ändern. Einige heimische Stauden wie Herzgespann und Wegwarte haben die Naturschützer schon eingebuddelt, dazu Schmetterlingsflieder. „Der kommt aber eigentlich aus China“, informiert Diebrok. Außerdem wurde eine „Schmetterlingssaum“-Blühmischung auf dem Erdreich ausgestreut. „Damit die gut aufgeht, bräuchten wir in den kommenden Tagen ein paar ergiebige Regengüsse“, sagt der NABU-Chef. Das könnte sogar klappen, wie ein Blick auf die Wetter-App verrät.