Insolvenz bei Kleeschulte

Bürener Agrar-Unternehmen beantragt Verfahren in Eigenverwaltung – 45 Mitarbeiter betroffen

Büren

Die Bürener Kleeschulte GmbH & Co. KG hat am 30. September beim Amtsgericht Paderborn einen Antrag auf Insolvenz im Eigenverwaltungsverfahren gestellt. Das hat das Agrar-Unternehmen am Dienstag mitgeteilt, nachdem die 45 Mitarbeiter informiert worden waren.