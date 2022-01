Inspirationen für den schönsten Tag

Hochzeitsmesse in der Neuhäuser Schlosshalle lockt sehr viele Besucher an

Paderborn-Schloß Neuhaus

Jana Reich und Philipp Schaermann sind auf der Suche nach etwas Besonderem für ihre Hochzeit am 8. Oktober. „Es ist schön, dass wir jetzt nicht mehr im Internet stöbern müssen, sondern uns was ansehen und uns beraten lassen können“, sagt der 24-Jährige. Von besonderer Bedeutung sind für die beiden Paderborner die Eheringe, als sichtbares Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit. Deshalb freuen sie sich, dass sie sich bei der Hochzeitsmesse in der Schlosshalle gleich bei mehreren Juwelieren informieren können.

Von Maike Stahl