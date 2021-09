Integration geht durch den Magen

In der Küche der Gesamtschule breitet sich der Duft von geheimnisvollen Aromen aus. Geflüchtete Frauen sind am Schnibbeln, Kochen und Frittieren. Sie stammen aus Syrien, Ägypten, China, Marokko, dem Kosovo und der Türkei. Unterstützt werden sie dabei von einigen deutschen Helferinnen, die sich die Zutaten notieren. Aus den Rezepten soll später ein Kochbuch erstellt werden. „Die Frauen sind richtig glücklich, dass es endlich wieder losgehen kann“, sagt Organisatorin Giesela Hörster, die sich in vielen Bereichen für geflüchtete Familien engagiert. „Unter der Pandemie leiden besonders Frauen, die in beengten Unterkünften leben“, berichtet die ehrenamtliche Leiterin der Flüchtlingshilfe St. Johannes.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar