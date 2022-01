Interesse an Naturwissenschaften wecken

Für den Bildungsbereich hat das Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) in Zusammenarbeit mit dem Getränkehersteller Gehring-Bunte, Christinen Brunnen, jetzt ein neues Lernmodul für das HNF-Schülerlabor „coolMINT.paderborn“ eingeführt. Rund um das Thema „Wasser“ wurde ein lehrreiches Forscherheft mit dem Titel „Wie? Was? Wasser?“ entwickelt.

Damit lernen die Grundschülerinnen und -schüler im Schülerlabor zum Beispiel, wie Wasser natürlich gereinigt werden kann oder messen den pH-Wert des Wassers. Schließlich gehen sie der Kohlensäure im Mineralwasser nach. Ein Luftballon auf der Flasche ist dabei als Nachweis hilfreich. „Das Schülerlabor ‚coolMINT‘ wird vom HNF und der Universität Paderborn gemeinsam getragen. Es will das Interesse an Naturwissenschaften und Technik bei Kindern und Jugendlichen wecken und zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – MINT – motivieren“, so Jochen Viehoff, HNF-Geschäftsführer.

Wissenschaftliches Arbeiten kennenlernen

Für Christinen sei das Heinz-Nixdorf-Museumsforum der ideale Bildungspartner, der sich auch nachhaltig für die Zukunft der Gesellschaft einsetze. Workshop und Technik-Tage im „coolMINT“ eröffnen den Schülerinnen und Schülern spannende Begegnungen mit Wissenschaftlern, modernen Geräten und aktueller Forschung und zeigen auf, was wissenschaftliches Arbeiten in der Praxis bedeutet.

„Ökonomie, Ökologie und soziales Handeln sind wesentliche Bestandteile unserer täglichen Arbeit. Wir setzen auf das Drei-Säulen-Modell des nachhaltigen Handelns und verfolgen damit einen ganzheitlichen CSR-Ansatz“, so Tanja Westkämper, Leitung Marketing bei Christinen. „Mit unseren Corporate Social Responsibility-Aktivitäten unterstützen wir auf sozialer Ebene verschiedenste Bildungsprojekte in der Region, denn Bildung ist eine enorm wichtige Voraussetzung, um die Zukunft nachhaltig zu gestalten“.

Ausflüge zum Schülerlabor des HNF

So bietet Christinen zum Beispiel der Bielefelder Grundschule Quelle die Nutzung ihrer Streuobstwiese für den Sachunterricht. In dem ökologischen Lerngarten können die Schüler eigenständig Blumen säen, Äpfel ernten sowie Insektenhotels bauen. In Zusammenarbeit mit dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum werden die Schülerinnen und Schüler dazu motiviert, die Streuobstwiese – direkt neben einer der Gehring-Bunte-Quellen gelegen – für „Jugend forscht“ ausgiebig zu erforschen und an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Dazu sponsert das Getränkeunternehmen die Bielefelder Grundschule auch mit Bildungsausflügen zum Schülerlabor des HNF.

Im Frühjahr soll zudem ein große Baumpflanzaktion mit Umweltgruppen in Paderborn unterstützt werden. Diese sozialen und ökologischen Förderprojekte in der Region würden kontinuierlich durch das unabhängige Zertifizierungsunternehmen SGS Institut Fresenius geprüft, heißt es.