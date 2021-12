Interessengemeinschaft will im Ernstfall Klage einreichen

Der Widerspruch gegen die Erhöhung der Wasserpreise in Höxter hat sich organisiert. Bürgerinnen und Bürger ziehen dagegen zu Felde, dass die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH (GWH) vor genau einem Jahr die Wasserpreise um etwa 25 Prozent erhöht hat.

Widerstand gegen die Wasserpreiserhöhung in Höxter: GWH will Vorschlag machen

Das Wasser ist in Höxter erheblich teurer geworden. Der Widerstand gegen die Preiserhöhung ist auf einem guten Weg, bilanzieren die Sprecher der gegründeten Interessengemeinschaft, Hermann Loges und Georg Ummen.

„Aktuell flattern allen Wasserkunden in Höxter die Jahresrechnungen 2021 ins Haus, und manch einer mag sich ob der massiv gestiegenen Kosten die Augen reiben“, sagen Hermann Loges und Georg Ummen, die eine Interessengemeinschaft gegen die Preiserhöhung führen. „Im Verlauf dieses Jahres gab es vielfache Korrespondenz und persönliche Verhandlungen mit der GWH mit dem Ziel, das Preiserhöhungsverlangen nachvollziehbar zu begründen sowie die Preiserhöhung ganz oder teilweise zurückzunehmen“, informieren Hermann Loges und Georg Ummen. Dieses Ziel sei zwar noch nicht erreicht, es stehe jedoch die Zusage der GWH im Raum, spätestens im Februar nächsten Jahres einen auch für die Widersprechenden akzeptablen Vorschlag zu machen. „Da wir bereits mehrfach Versprechungen und Termine von der GWH bekamen, die leider nicht eingehalten wurden, werden wir für den Fall, dass auch im Februar kein vernünftiger Vorschlag vorliegen sollte, Klage gegen die Wasserpreiserhöhung einreichen“, kündigt Georg Ummen an. In Anbetracht der bisher gesammelten Erfahrungen ist der Höxteraner überzeugt, dass die Erfolgschancen einer Klage ausgezeichnet sind. „Wenn eine Klage nötig wird, werden wir das Maximum herausholen, für Kompromisse mit der GWH wäre es dann zu spät.“

Allerdings sind die Vertreter der Widersprechenden guter Dinge, dass noch ein guter und für alle Wasserkunden vorteilhafter Weg gemeinsam mit der GWH gefunden werden kann. „Dazu soll nach aktueller Meinung auch eine rückwirkende Reduzierung der für das Jahr 2021 abgerechneten Wasserpreise gehören“, betonen die beiden Interessenvertreter.

Wer noch keinen Widerspruch gegen die Wasserpreiserhöhung eingelegt hat und seine Rechte dagegen aber wahren will, sollte dies nunmehr unbedingt tun, raten Hermann Loges und Georg Ummen. Denn aus der widerspruchslosen oder vorbehaltlosen Zahlung des Abrechnungsbetrages der Jahresrechnung könne juristisch die Akzeptanz des neuen Wasserpreises abgeleitet werden.

Wer Unterstützung bei einem Widerspruch sucht, kann sich an Hermann Loges, h.loges@bfhx.de, oder Georg Ummen, georg@ummen.net, wenden.