Internationaler Frauentag: Expertin für Neuanfänge hält Vortrag

„In diesem Jahr möchten wir auf vielfachen Wunsch den Blick nach vorn richten: Raus aus der Krise! Machen wir uns stark und richten den Blick in die Zukunft!“, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Dagmar Drüke den Schwerpunkt der geplante Reihe.

Online-Auftakt ist am Dienstag, 8. März, ein Vortrag von Anastasia Umrik, der Expertin für Neuanfänge in Krisenzeiten. Die Veranstaltung im Online-Format findet von 19.30 bis circa 21 Uhr statt. Die Anmeldung per E-Mail ist bis zum 3. März möglich an frauentag@paderborn.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Zugangslink werde rechtzeitig per E-Mail zugeschickt, versichert die Gleichstellungsstelle. Der Vortrag wird in Gebärdensprache übersetzt. Veranstalterin ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn mit Unterstützung der Bonifatius-Buchhandlung Paderborn.

Nahtoderfahrung mit 29 Jahren

Anastasia Umrik (geboren 1987) kommt mit sieben Jahren mit ihren Eltern aus Kasachstan nach Deutschland, dort erhält sie die Diagnose: Muskelatrophie. Sie wird auf eine Sonderschule geschickt, kämpft sich bis an die Uni, gründet das inklusive Designlabel „inkluWAS“ und das Fotoprojekt „anderStark – Stärke braucht keine Muskeln“. Mit 29 Jahren hat sie eine Nahtoderfahrung. Daraufhin hinterfragt sie ihr bis dato gelebtes Leben und räumt mit den Altlasten auf. Ihre Erfahrungen in Sachen Krisen und Neubeginn gibt sie als Coach, Rednerin und Autorin weiter.

In ihrem Vortrag werde Anastasia Umrik verdeutlichen, wie eine Neuausrichtung in der Krise den Weg zu sich selbst und zu einem erfüllten Leben ebnen kann, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Eröffnet wird die Veranstaltung durch Bürgermeister Michael Dreier und die Gleichstellungsbeauftragte Dagmar Drüke. Moderatorin wird Julia Ures sein.

Veranstaltungen nicht nur im Online-Format

Neben dem Auftakt gibt es weitere interessante Veranstaltungen rund um den Frauentag – nicht nur im Online-Format. Spannend geht es bereits vor dem Frauentag los am 7. März mit einem Angebot des Soroptimist International Club Paderborn zum Thema „Gehaltverhandlung 4.0: Entspannt und ohne großes TamTam zu mehr Gehalt.“ Die Online-Veranstaltung wird geleitet von Nicola Pilz, Expertin Arbeitsmarkt und Mentorin für berufliche Veränderungen.

Am 9. März bietet Belladonna, Beratungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt des Sozialdienstes katholischer Frauen, eine Online-Veranstaltung zum Thema „Selbstfürsorge für Frauen in psychosozialen Berufen“ an: „Selbst-Management statt Case-Management“ lautet der Titel. Referentinnen sind die Belladonna-Mitarbeiterinnen Ricarda Hoffmeister und Anja Willeke.

Alle Informationen zu diesen und den anderen Veranstaltungen (auch zur Anmeldung) sind zu finden unter www.paderborn.de/gleichstellungsstelle.