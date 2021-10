Internet-Flirt kommt Frau teuer zu stehen

Was als vermeintlicher Internet-Flirt begann, ist nun ein Fall für die Polizei: Eine Frau (63) aus Löhne ist im Web einem schamlosen Betrüger auf den Leim gegangen. Der Unbekannte erschlich sich das Vertrauen der arglosen Seniorin und ergaunerte eine Summe in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Nach Angaben der Herforder Kreispolizei hatte der Mann zunächst über die Internetplattform Facebook den Kontakt zu der Löhnerin gesucht und ihr Nachrichten geschickt. Scheinbar fand die Frau den Unbekannten ganz sympathisch. In der Folge verlagerte sich der Kontakt zwischen den beiden auf den Messengerdienst Skype. Es kam zu Internettelefonaten – allerdings ohne dass die 63-Jährige ihren Gesprächspartner per Videochat zu Gesicht bekam. Im Verlauf dieser Unterhaltungen soll der Betrüger sein Opfer mehrfach um Geld, etwa für Medikamente, Krankenhauskosten oder eine Beerdigung gebeten haben. Weil er demnächst an eine größere Geldsumme kommen würde, habe er der Frau versprochen, ihr die geliehenen Beträge zurückzuzahlen.