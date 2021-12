Investition in  Zukunftsprojekte

om Bürgermeister gab es Blumen, von den Ratsmitgliedern ein einstimmiges Votum bei einer Enthaltung durch die Fraktion der Linken: Kämmerin Livia Hantsche hat am Freitagabend Anerkennung und Zustimmung für ihr Haushaltspaket 2022 aus der Weihnachtsratssitzung im Exteraner Gemeindehaus mit nach Hause genommen.

Nach einer Gedenkminute für die Vlothoer Opfer der Corona-Pandemie leitete Bürgermeister Rocco Wilken zur Aussprache und Abstimmung über den Haushaltsplan über. Dabei dankte er der Kämmerin und ihrem Team für die rasche Aufstellung des Etats in diesen schwierigen Pandemiezeiten. Bei der Charakterisierung des Etats 2022 griff er ein Bild auf, dass er schon im Haupt- und Finanzausschuss verwendet hatte, als den Haushalt als Peilmarke für Vlotho 2030 bezeichnete. „Wir legen mit diesem Zahlenwerk nun Projekte auf die Werkbank, die in den kommenden Jahren bearbeitet werden müssen, um die gesellschaftliche Transformation in den Bereichen Mobilität, Digitalisierung sowie Umwelt- und Klimaschutz einzuleiten“, sagte er.