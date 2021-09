Investor für 18-Millionen-Hotel gesucht

Bad Driburg

Wer am Freitag auf Buchungsplattformen im Internet ein Hotelzimmer in Bad Driburg suchte, fand nur eines. „Die Nachfrage nach Zimmern, übersteigt derzeit das Angebot“, sagt Dr. Joachim Avenarius, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes im Kreis Höxter und Betreiber eines Hotels in Bad Driburg. Vor diesem Hintergrund begrüßt er die Pläne zum Bau eines neuen Hotels an der Therme.

Von Marius Thöne