Investor kauft bekanntes Herforder Haus

Herford

„Wir sind auf Einkaufstour in Herford“, sagt Manuel N. Ersay, nachdem der Bielefelder Investor die zweite stadtbildprägende Immobilie in der Innenstadt gekauft hat. Es handelt sich um das Gebäude Bäckerstraße 24 bis 28, in dem die Mayersche Buchhandlung und der Discounter Tedi zu Hause sind.

Von Moritz Winde