Investor Kempermann kauft Deutsches Haus

Höxter

Ende einer Ära: Die Warburger Kino-Unternehmerfamilie Schlinker hat das Deutsche Haus in Höxter an die Möhringsche Familienstiftung mit Dr. Michael Kempermann und seinem Sohn Daniel Kempermann an der Spitze verkauft. Damit endet ein halbes Jahrhundert geschäftliches Engagement von Dr. Heribert Schlinker und seinen Töchtern Ute und Judith in der Kreisstadt.

Von Michael Robrecht