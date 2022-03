Investoren sind heiß auf Freiflächen

Photovoltaik-Boom deutet sich an: Stemwede sieht sich mit vielen überregionalen Anfragen konfrontiert

Stemwede

Mit deutlich mehr Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen will die Bundesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Auch in Stemwede gewinnt dieses Thema aktuell zunehmend an Relevanz.