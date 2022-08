Inzidenz deutlich über Bundeswert

Der Kreis Minden-Lübbecke hat im Verlauf des Wochenendes bis Montag 796 Neuinfektionen verzeichnet. Am Freitag waren es 294 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 643,0 (Freitag: 638,5) und damit nach wie vor deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 317,8.

Für den Kreis Minden-Lübbecke sind am Montag 796 Neuinfektionen gemeldet worden – diese waren über das Wochenende verzeichnet worden.

So sehen die Infektionszahlen in den Städten und Gemeinden aus (in Klammern die Inzidenzen): Bad Oeynhausen 119 (723,1), Espelkamp 40 (595,7), Hille 72 (1105,4), Hüllhorst 32 (612,9), Lübbecke 96 (868,1), Minden 187 (609,1), Petershagen 71 (898,3), Porta Westfalica 73 (548,5), Preußisch Oldendorf 30 (514,8), Rahden 38 (512,8), Stemwede 38 (781,9).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 51 positiv getestete Patienten behandelt. Ein Patient wird auf der Intensivstation in Minden behandelt. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit zehn corona-infizierte Patienten versorgt, zwei von ihnen sind dort auf der Intensivstation.