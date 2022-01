Inzidenz liegt erstmals über 1000

Die Corona-Inzidenz hat im Kreis Minden-Lübbecke einen neuen Höchstwert erreicht. Sie beträgt am Mittwoch 1074,5 (Vortag 898,9). Die Zahl der aktiven Fälle im Kreis liegt aktuell bei 7946 (+ 423).

Ein 82-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau aus Minden sowie ein 86-jähriger Mann aus Stemwede sind verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 384.

Die aktiven Fallzahlen in den Kommunen:

Bad Oeynhausen 1402 (+127),

Espelkamp 697 (+36),

Hille 360 (+6),

Hüllhorst 282 (+13),

Lübbecke 741 (+43),

Minden 2477 (+70),

Petershagen 412 (+32),

Porta Westfalica 822 (+50),

Preußisch Oldendorf 264 (+16),

Rahden 320 (+19),

Stemwede 169 (+11).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 23 Corona-Patienten behandelt, fünf auf der Intensivstation in Minden. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden 14 Patienten versorgt, acht auf der Intensivstation.