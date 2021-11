Inzidenz im Kreis Herford nähert sich der Marke von 200

Herford

Über das Wochenende sind im Kreis Herford 207 neue Corona-Infektionen registriert worden: 72 Fälle am Samstag, 76 Fälle am Sonntag und 59 Fälle am Montag. Die Inzidenz nähert sich der 200er-Marke, am Montag lag der Wert bei 195,6.