Inzidenz im Kreis Herford sinkt leicht auf 323,3

Kurze Verschnaufpause bei der Sieben-Tage-Inzidenz: Erstmals seit gut zwei Wochen ist der Wert am Donnerstag wieder leicht gesunken auf nun 323,3 (-6,8 im Vergleich zum Vortag).

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt aber hoch: Am Donnerstag meldete der Kreis Herford 143 neue Fälle. Kreisweit sind damit aktuell 1429 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (409), Hiddenhausen (126), Bünde (277), Kirchlengern (86), Rödinghausen (44), Enger (70), Spenge (50), Vlotho (88) und Löhne (279).

In den Krankenhäusern im Kreis Herford werden derzeit 28 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Sieben von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, drei sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 35 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Seit Ausbruch der Pandemie sind m Kreis Herford 16.142 Corona-Infektionen bekannt geworden In 14.507 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen. Bislang gab es 206 Todesfälle, von denen 183 an und 23 mit Corona verstorben sind.