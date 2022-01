Inzidenz im Kreis Herford steigt auf 409,5

Die Inzidenz im Kreis Herford steigt weiter: Am Donnerstag wurde die Marke von 400 überschritten. Der Krisenstab im Kreishaus meldete einen Wert von 409,5 (+15,2 im Vergleich zum Vortag).

198 neue Corona-Fälle sind außerdem hinzugekommen. Aktuell sind kreisweit 1755 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (547), Hiddenhausen (127), Bünde (336), Kirchlengern (125), Rödinghausen (60), Enger (96), Spenge (62), Vlotho (133) und Löhne (269).

Der Wert der neuen Corona-Infektionen war am Donnerstag vom Landeszentrum Gesundheit und vom Robert-Koch-Institut unterschiedlich hoch ausgegeben worden. Grund dafür sei die Meldedifferenz von einer Person weniger seitens des LZG, teilte der Kreis Herford mit.

Die Zahl der Omikron-Fälle stieg um 93. Bislang wurden damit im Kreis Herford 671 Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante registriert. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 236. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Herford 22.009 Corona-Infektionen bekannt geworden. In 20.018 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen.

In den Krankenhäusern im Kreis Herford werden derzeit 26 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Acht von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, fünf davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 44 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.