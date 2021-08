Inzidenz im Kreis Herford steigt über 30er-Marke

Gegenüber dem Vortag sind das 6,0 Punkte mehr. Zudem werden 20 neue Corona-Fälle gemeldet.

Damit sind insgesamt 11.315 Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Herford bekannt. Die weiteren Inzidenzen in Ostwestfalen-Lippe: Bielefeld 30,2 (plus 3,6), Gütersloh 37,5 (Plus 2,5), Minden-Lübbecke 31,2 (plus 5,2), Paderborn 40,3 (plus 5,8), Höxter 15,0 (minus 4,3), Lippe 26,8 (plus 1,4).