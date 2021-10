Inzidenz im Kreis Höxter erreicht die 90

Auch auf den Intensivstationen im Kreis werden wieder mehr Corona-Patienten behandelt. Mit Stand von Sonntagvormittag waren es laut Divi-Intensivregister sechs, drei Infizierte mussten künstlich beatmet werden.

Meiste Infektionen in der Kreisstadt

Die meisten Infizierten gibt es derzeit in der Kreisstadt Höxter, gefolgt von Beverungen wo die Sieben-Tage-Inzidenz seit Sonntag an der 200er-Marke kratzt. Nach Angaben der Kreisverwaltung vom Freitag sind die steigenden Zahlen auf Infektionsgeschehen in größeren Familien zurückzuführen. Auch kommt es häufiger zu Impfdurchbrüchen.



Der Kreis Höxter liegt mit einer Inzidenz von 90,2 über der des Landes NRW (68,9). Im Nachbarkreis Paderborn lag diese Zahl am Sonntag um 0 Uhr bei 37,3; in Lippe bei 115,9; im Hochsauerlandkreis bei 52,9; in Holzminden bei 85,5; in Kassel bei 47,3 (Stand Freitag); in Waldeck-Frankenberg bei 34,5 (Stand Freitag).



Blick in die Städte

Bad Driburg: 19 (+4) aktiv Infizierte, vier Neuinfektionen, Inzidenz 95.

Beverungen: 29 (+5) aktiv Infizierte, sechs Neuinfektionen, Inzidenz 199.

Borgentreich: 8 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 35.

Brakel: 20 (+/-0) aktiv Infizierte, drei Neuinfektionen, Inzidenz 93.

Höxter: 61 (+2) aktiv Infizierte, acht Neuinfektionen, Inzidenz 144.

Marienmünster: 4 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 20.

Nieheim: 5 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 33.

Steinheim: 17 (+3) aktiv Infizierte, drei Neuinfektionen, Inzidenz 71.

Warburg: 12 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 31.

Willebadessen: 2 (+/-0) aktiv Inifzierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 12.