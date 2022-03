Inzidenz im Kreis Höxter nähert sich 2000er-Marke

56-jährige Person aus Höxter gestorben – höchster Corona-Wert in OWL

Kreis Höxter

Die Corona-Inzidenz im Kreis Höxter nähert sich mit großen Schritten der 2000er-Marke. Am Dienstagmorgen wurde der Wert mit 1926,6 angegeben (Sonntag: 1772, montags gibt es keine Zahlen). Damit liegt die Inzidenz im Kreis Höxter am höchsten in ganz Ostwestfalen-Lippe. Es gab einen weiteren Todesfall im Kreis. Verstorben ist eine 56-jährige Person aus Höxter.

Von Meike Oblau