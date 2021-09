Inzidenz in Hüllhorst am höchsten

Die Wocheninzidenz im Kreis Minden-Lübbecke scheint zu stagnieren. Nach 136,0 am Montag und 137,0 am Dienstag liegt sie nun bei 135,4.

Am 26. August war der mit 148,3 der bisherige Höchstwert in der aktuellen Vierten Welle erreicht worden. 90 Neuinfektionen sind am Mittwoch registriert worden. Somit gibt es aktuell 952 aktive Corona-Fälle im Kreis (+47). Seit Beginn der Pandemie sind 265 Menschen mit und an Covid-19 gestorben.