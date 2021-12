Inzidenz in keiner Stadt gesunken

Kreis Höxter

Gestiegen ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter. Von 143,8 am Montag schnellte der Wert auf 162,5. In keiner Stadt kreisweit ist der Wert gesunken. Am stärksten ist die Inzidenz in Brakel angestiegen: von 205 auf 272,9