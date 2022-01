Inzidenz klettert wieder auf 251,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Herford steigt wieder an. Am Dienstag meldete der Krisenstab einen Wert von 251,1 (+14,0 im Vergleich zum Vortag). 95 neue Corona-Infektionen wurden registriert.

Kreisweit gelten damit aktuell 1141 Personen als infiziert. Sie verteilen sich auf Herford (372), Hiddenhausen (90), Bünde (193), Kirchlengern (109), Rödinghausen (45), Enger (60), Spenge (36), Vlotho (65) und Löhne (171). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 231.

In den Krankenhäusern werden derzeit 35 Patienten mit einer COVID-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Acht von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, sieben sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 16 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Das Infektionsgeschehen der vergangenen Woche habe sich auf einem „stabilen bis sinkenden Niveau“ bewegt, teilt der Kreis Herford mit. So sei die Zahl der aktuell Infizierten von 1616 am 28. Dezember auf nun 1141 am 4. Januar gesunken.

Betrachte man die Verteilung der Neu-Infektionen der vergangenen sieben Tage auf die verschiedenen Altersgruppen, so nehme der Anteil mit den älteren Altersgruppen sukzessive ab. Gut 87 Prozent aller Infizierten seien mittlerweile unter 60 Jahre alt.

Die meisten Fälle der Neuinfektionen betreffe die Gruppe der 20- bis 39-Jährigen (35 Prozent), gefolgt von den 40- bis 59-Jährigen (28 Prozent) und den 0- bis 19-Jährigen (24 Prozent). Die 60 bis 79-Jährigen seien mit 9 Prozent, die über 80-Jährigen mit 4 Prozent vertreten.

Im Kreis Herford wurden bislang (Stand: 3. Januar) 430.726 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 163.751 Erstimpfungen, 173.407 Zweitimpfungen sowie 93.568 Boosterimpfungen (davon 5637 in der vergangenen Woche). Gut 80 Prozent der Boosterimpfungen im Kreisgebiet finden in Arztpraxen statt. Die Boosterquote im Kreisgebiet liegt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bei 37 Prozent.