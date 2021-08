Inzidenz stark gesunken

Der 7-Tages-Inzidenz ist im Kreis Höxter stark gesunken. Lag der Wert am Freitag bei 27,1 ist er am Samstag auf 25 gesunken und am Sonntagmorgen mit 20,7 angegeben worden. Allein Willebadessen fällt mit einem Stadt-Inzidenzwert von aktuell 146,1 aus der Reihe.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 1 aktiv Infizierter, Inzidenz 5,2.

Beverungen: 5 aktiv Infizierte, Inzidenz 15,2.

Brakel: 18 aktiv Infizierte, Inzidenz 18,5.

Höxter: 12 aktiv Infizierte, Inzidenz 7.

Marienmünster: 2 aktiv Infizierte, Inzidenz 20,2.

Nieheim: 2 aktiv Infizierte, Inzidenz 16,6.

Steinheim: 6 aktiv Infizierte, Inzidenz 31,4.

Warburg: 7 aktiv Infizierte, Inzidenz 17,1.

Willebadessen: 15 aktiv Infizierte, Inzidenz 146,1.

Rund 57 Prozent der Bürger im Kreis Höxter sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Fast 69 Prozent der Gesamtbevölkerung haben bereits ihre erste Impfung erhalten. „Zur wirksamen Eindämmung der Pandemie reicht das aber noch nicht aus“, erklärt Matthias Kämpfer Leiter des Krisenstabs.

Der 7-Tages-Inzidenz in Holzminden beträgt 22,7. In Holzminden wurden bislang insgesamt 1700 Covid-19-Infektionen erfasst (Stand: 15. August).