Inzidenz steigt auf 146,9

Bielefeld

Die Inzidenz steigt weiter an. Am Sonntag, 0 Uhr, weist das Robert-Koch-Institut (RKI) für Bielefeld einen Wert von 146,9 pro 100.000 Einwohner aus. Das entspricht 491 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Am Samstag lag die Inzidenz bei 140,9.

Michael Delker