Inzidenz steigt sprunghaft an

Kreis Höxter

Die Coronazahlen im Kreis Höxter sind auch von Samstag auf diesen Sonntag noch einmal sprunghaft angestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle ist um 117 auf 9916 angestiegen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 517 am Samstag auf 563,9 am Sonntag in die Höhe geschnellt.