Inzidenz steigt wieder

Die Inzidenz im Kreis Minden-Lübbecke ist am Freitag von 401,3 auf 411,3 gestiegen. Gemeldet wurden 3766 akute Erkrankungen (Vortag: 3565). Eine 91-jährige Frau aus Espelkamp und eine 91-jährige Frau aus Rahden sind verstorben.

Die Grafik zeigt die aktuellen Fallzahlen in den Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke.

Die Fallzahlen für die Kommunen:

Bad Oeynhausen 607 (+32)

Espelkamp 543 (+35)

Hille 132 (+16)

Hüllhorst 166 (+9)

Lübbecke 439 (+20)

Minden 930 (+59)

Petershagen 182 (+11)

Porta Westfalica 351 (+11)

Preußisch Oldendorf 163 (+/-0)

Rahden 145 (+7)

Stemwede 108 (+2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 44 Corona-Patienten behandelt, davon zehn auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit acht Patienten versorgt, sechs Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Der Kreis bietet in seinen mobilen Impfzentren in der kommenden Woche Impftage an: Montag, 6. Dezember: Bad Oeynhausen, Werre-Park, Mindener Straße 22 – Impfung nur mit Biontech;

Dienstag, 7. Dezember: Lübbecke, Kreissporthalle, Rote Mühle 1 – nur Moderna (für alle ab 30 Jahren geeignet);

Mittwoch, 8. Dezember: Lübbecke, Kreissporthalle, – nur Biontech;

Donnerstag, 9. Dezember: Werre-Park – nur Moderna;

Freitag, 10. Dezember: Minden; Kampa-Halle, Hahler Straße 112 – nur Moderna;

Samstag, 11. Dezember: Minden, Kampa-Halle – nur Biontech.