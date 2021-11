Inzidenz von 135 und 350 Infizierte

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist von 141,7 am Freitag auf 135,9 am Samstag gesunken. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen liegt bei 350 (+11).

Corona-Zahlen für den Kreis Höxter am Samstag

Die Daten kommen vom Robert- Koch-Institut Berlin. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz sind Steinheim mit 190, Brakel mit 186, Bad Driburg mit 174 und Beverungen mit 160. Der niedrigste Tageswert wurde mit 4 Erkrankten in Nieheim und 6 Marienmünster ermittelt. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 6427 Frauen und Männern (+29) angegeben. Als Genesene stehen 5924 Personen (+18) in der Kreis-Grafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt 153 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Samstag:

Bad Driburg: 66 aktiv Infizierte (+4), 963 bestätigte Fälle, 884 Genesene, 13 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 174,5.

Beverungen: 39 aktiv Infizierte (+5), 441 bestätigte Fälle, 386 Genesene, 16 Verstorbene, Inzidenz 160,7.

Borgentreich: 13 aktiv Infizierte (+1), 393 bestätigte Fälle, 359 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 105,8.

Brakel: 53 aktiv Infizierte (0), 907 bestätigte Fälle, 833 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 186,0.

Höxter: 87 aktiv Infizierte (-7), 1172 bestätigte Fälle, 1065 Genesene, 20 Verstorbene, Inzidenz 105,2.

Marienmünster: 6 aktiv Infizierte (0), 173 bestätigte Fälle, 166 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 20,4.

Nieheim: 4 aktiv infizierte Personen (0), 220 bestätigte Fälle, 209 Genesene, 7 Verstorbene, Inzidenz 33,1.

Steinheim: 35 Infizierte (+2), 617 bestätigte Fälle, 562 Genesene, 20 Verstorbene, Inzidenz 190,2.

Warburg: 39 aktiv Infizierte (+6), 1022 bestätigte Fälle, 964 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 130,8.

Willebadessen: 8 aktiv Infizierte (0), 519 bestätigte Fälle, 496 Genesene, 15 Verstorbene, Inzidenz 98,1.

Blick in die Nachbarkreise

Kreis Holzminden: 6 Neuinfektionen, 90 aktive Fälle, 2298 bestätigte Infektionen, 2137 Genesene, 71 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 55,5.