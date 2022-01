Inzidenzwert beträgt jetzt 898,9

Lübbecke/Minden

Die Corona-Inzidenz kennt im Kreis Minden-Lübbecke derzeit nur eine Richtung – stetig nach oben. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldete am Dienstag einen Wert von 898,9. Am Montag lag die Zahl bei 756,8, am Freitag bei 669,4. Zum Vergleich: NRW-weit betrug die Inzidenz am Dienstag 867,5 (+ 78,0). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 7523 (+ 827).