Inzidenzwert bleibt über der Marke von 10

Kreis Höxter wird voraussichtlich am Montag, 26. Juli, der Stufe 1 zugeordnet – strengere Regeln – Inzidenz steigt weiter

Höxter

Die Inzidenz ist erneut leicht angestiegen – von 17,1 auf 17,8. „Wir rechnen damit, dass sich der Wert auch in den kommenden Tagen über der Marke von 10 bewegen wird“, erklärt der Leiter des Krisenstabs des Kreises Höxter, Matthias Kämpfer. Diese Entwicklung hat er in einem Gespräch mit dem NRW-Gesundheitsministerium erörtert. Die NRW-Landesregierung hat signalisiert, dass der Kreis Höxter voraussichtlich am Montag, 26. Juli, der Inzidenzstufe 1 zugeordnet wird.