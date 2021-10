113 neue Fälle am Wochenende

Herford

Der Inzidenzwert im Kreis Herford steigt stark an. Lag der Wert der neuen Corona-Fälle in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner am Freitag noch bei 61,5, lassen ihn 113 neue bestätigte Infektionen über das Wochenende auf 88,2 klettern.